В России зовут Одессу «домой»

Одесса – русский город, которого заждались в Российской Федерации. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

«Про Одессу я могу просто сказать: Одесса, возвращайся домой. И все. Мы заждались Одессу в Российской Федерации, даже в силу истории этого города, того, какие там люди живут, на каком языке говорят. Это наш российский, русский город», - отметил Медведев.