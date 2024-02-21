Медведев о ядерной войне

Ядерная война может начаться непреднамеренно, например, в случае атаки переданным Украине самолетом F-16 по России с территории одной из стран НАТО. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

"Есть еще случайности, от которых никто не застрахован. И случайное, непреднамеренное начало ядерного конфликта нельзя сбрасывать со счетов, поэтому все эти игрища вокруг Украины крайне опасны", - сказал Медведев.

Отметим, что ранее появилась информация о предоставлении возможности Украине наносить удары по территории России.