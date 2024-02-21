Сегодня в 22:00 по бакинскому времени состоится видеобеседа в прямом эфире журналиста Эйнуллы Фатуллаева с известным израильским специалистом в области разведки, военным аналитиком Марком Баботом.

Марк Бабот с 1979 года в рядах армии Израиля. Служил в артиллерии, танковых войсках, пехотной дивизии и в Северном военном округе. Принимал участие в Первой ливанской войне, где был ранен.

В 1994-1996 годах был первым секретарем посольства Израиля в Киеве. После возвращения в Израиль назначен заместителем начальника связи Внутреннего округа (Гражданская оборона), был начальником связи ВМФ. Затем служил одним из ведущих сотрудников Генерального штаба. Является специалистом по системам связи, компьютеров, контроля, управления и разведки.