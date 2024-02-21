Теракт в Израиле: есть жертвы, нападавших застрелили

Трое боевиков, прибывших на автомобиле, воспользовались образовавшейся пробкой, вышли из машины и начали стрелять из автоматического оружия по автомобилям, стоявшим на дороге в направлении Иерусалима, сообщают израильские СМИ.

Отмечается, что находившиеся в этом районе израильские солдаты нейтрализовали двух боевиков на месте. Затем в ходе прочесывания, проведенного в районе, был обнаружен еще один террорист, который пытался скрыться, он также был нейтрализован.