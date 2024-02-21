Теракт в Израиле: есть жертвы, нападавших застрелили
Трое боевиков, прибывших на автомобиле, воспользовались образовавшейся пробкой, вышли из машины и начали стрелять из автоматического оружия по автомобилям, стоявшим на дороге в направлении Иерусалима, сообщают израильские СМИ.
Отмечается, что находившиеся в этом районе израильские солдаты нейтрализовали двух боевиков на месте. Затем в ходе прочесывания, проведенного в районе, был обнаружен еще один террорист, который пытался скрыться, он также был нейтрализован.
По данным Службы скорой помощи (МАДА) Израиля, всего пострадали 9 израильтян, один из них скончался. Как сообщил гендиректор МАДА Эли Бин, 8 раненых поступили на лечение в больницы. Состояние двух раненых тяжелое.
Двое нападавших нейтрализованы на месте бойцами сил безопасности. Затем при прочесывании местности был обнаружен и обезврежен еще один участник нападения. К месту теракта стянуты подразделения ЦАХАЛ и полиции.
Установлено, что стрелявшие - жители Бейт-Лехема. Расследование показало, что они добрались до КПП на двух машинах, были вооружены автоматическими винтовками М-16 и самодельным автоматом «Карло». На месте происшествия и в машинах террористов найдена также газовая граната и боеприпасы.