Министр обороны Франции собирается в Армению
Глава французского Минобороны Себастьян Лекорню вскоре прибудет с визитом в Армению во главе большой делегации парламентариев и производителей, сообщает радиостанция RTL.
Министр отметил, что Франция ответственна за помощь Еревану.
"Наша ответственность - помогать Армении, в особенности нарастить ее оборонный потенциал. Речь идет о защите типа "земля-воздух" и бронемашинах", - добавил он.
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