Министр обороны Франции собирается в Армению

Глава французского Минобороны Себастьян Лекорню вскоре прибудет с визитом в Армению во главе большой делегации парламентариев и производителей, сообщает радиостанция RTL.

Министр отметил, что Франция ответственна за помощь Еревану.

"Наша ответственность - помогать Армении, в особенности нарастить ее оборонный потенциал. Речь идет о защите типа "земля-воздух" и бронемашинах", - добавил он.