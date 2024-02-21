Дмитрий Рой, автор haqqin.az 12:14

Пока Владимир Путин уговаривает Китай построить новый трубопровод «Сила Сибири-2», китайские импортеры газа, оценив риски сотрудничества с российскими компаниями, наращивают закупки в Катаре. Тем самым хороня надежды Москвы к 2030 году занять пятую часть мирового рынка СПГ против 8% имеющейся доли в настоящее время. Китайские государственные нефтяные компании CNPC и CNOOC два месяца назад уже обращались к правительству США с просьбой об исключении из пакета антироссийских санкций нового завода по экспорту российского сжиженного природного газа (СПГ), но получили отказ. Следующим ударом было решение США ввести санкции против российских судов, перевозящих СПГ.

Что же осталось в итоге? Из-за санкций на заводе компании Новатэк установлено маломощное оборудование. Кстати, те же китайцы отказались его продать. Вывод первый – заявленного объема продукции произведено не будет. Флот, которого и без того катастрофически не хватало, поскольку в большинстве своем Москва заказывала суда в Южной Корее, находится под санкциями. Вывод второй – даже если бы нужные объемы СПГ были произведены, перевозить их все равно было бы нечем. Куда ни кинь – всюду клин, говорят в России в таких случаях. Вполне логично, что Китай в таких условиях принял наименее проблемное для себя решение – заключить долгосрочный, не менее чем на два десятилетия, контракт с надежным и проверенным производителем, Катаром. Синица в Дохе оказалась предпочтительнее московского журавля в небе. К тому же, судя по динамике развития сферы СПГ в России, нет никаких гарантий, что этот «журавль» будет способен летать, а не обернется чем-то убыточным.

Рынок СПГ сейчас динамично развивающийся, причем развивающийся в соответствии с «законом джунглей». Битва там идет даже не за проценты – за десятые доли процентов мирового рынка. Не успел, упустил – означает одно: проиграл и вылетаешь на обочину. А твою нишу цепко прибирают к рукам и вцепляются в нее зубами и когтями другие. В свете сложившихся обстоятельств крах российской газовой сферы как добывающей экспортной компании выглядит уже произошедшим. Любые попытки реанимировать эту модель вроде строительства очередных гига-трубопроводных систем лишь обескровят ее и приблизят неизбежное банкротство. Фактически это итог «газовой войны», которую Путин объявил миру своей Мюнхенской речью, поставив ультиматум - либо вы допускаете нас к принятию решений, либо мы отключим газ. И одновременно – убедительный, с разгромным счетом провал кремлевских рассуждений о «технологическом суверенитете».