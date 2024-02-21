Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев встретился с делегацией Всемирного банка, сообщили в министерстве.

В ходе встречи Бабаев сообщил, что за прошедший период между министерством и Всемирным банком сложился успешный опыт сотрудничества. Были доведены до внимания достижения реформ, проводимых в социальной сфере в стране, шаги, предпринятые в направлении расширения программ активной занятости.

Кроме того, отмечена важность совместных проектов со Всемирным банком в процессе социальных реформ и расширения программ занятости.

В ходе встречи также были отмечены положительные результаты сотрудничества в последние годы по разработке новой стратегии занятости, совершенствования системы оценки инвалидности, усиления потенциала в сфере усыновления и другим направлениям.

Кроме того, на встрече была обсуждена текущая повестка дня сотрудничества, а также работа по реализации проекта поддержки занятости, вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере труда, занятости и социальной защиты.