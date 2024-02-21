Украинский фронт фактически стал почти неподвижным. Обе стороны окопались, а в 2023 году линии фронта почти не сместились. Президент Украины Владимир Зеленский все еще публично заявляет, что Украина вернет все захваченные территории, даже если он лично знает, что это произойдет нескоро, если вообще произойдет. Его разочарование отсутствием прогресса побудило сменить руководство ВСУ, говорится в материале The Economist.

Примерно за месяц войны Россия контролировала более 22% территории Украины (включая территории, оккупированные в 2014 году). Украина ответила двумя потрясающими контрнаступлениями. К концу января 2023 года она освободила более половины этих территорий.

Но прогресс на фронте с тех пор остановился. Контрнаступление прошлым летом не имело большого значения. Россия завоевала незначительные позиции за последние 12 месяцев, увеличив территориальные достижения на 0,2%.

Тупиковая ситуация вызвала беспокойство среди союзников Украины. Данные, опубликованные 16 февраля Кильским институтом мировой экономики, немецким аналитическим центром, показывают, что общая помощь, выделенная на ближайшие поставки из Европы, превышает помощь от США, хотя ЕС отстает в поставках вооружения. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что Украина получит только половину из обещанного миллиона артснарядов.