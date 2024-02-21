Суд снизил тюремный срок экс-главе Нефтчалы

Верховный суд рассмотрел кассационные жалобы арестованных бывшего главы Исполнительной власти Нефтчалинского района Исмаила Велиева и других сотрудников ИВ.

Как стало известно haqqin.az, на заседании под председательством судьи Илькина Раджабова было изменено решение суда апелляционной инстанции.

Согласно постановлению Верховного суда, срок заключения Исмаила Велиева сократили до 6 лет и 2 месяцев, Вургуна Акперова - до 6 лет, Аждара Керимова - до 5 лет и 10 месяцев, Вугара Нагиева - до 5 лет и 8 месяцев, Тельмана Захидова и Анара Джафарова - до 5 лет и 6 месяцев, Гюльтекин Садыговой - до 4 лет и 6 месяцев.

Напомним, решением Ширванского апелляционного суда Исмаил Велиев был приговорен к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы, Аждар Керимов и другие вышеуказанные лица - к 8 годам, Гюльтекин Садыгова - к 6 годам.