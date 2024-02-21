Конфискацию российских активов назвали законной

Конфискация замороженных активов России соответствует международному праву, следует из заключения 10 экспертов в области юриспруденции из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США, подготовленного для стран G7. Об этом сообщает Bloomberg, изучившее документ.

Эксперты заявили, что, учитывая «вопиющее нарушение» Россией правопорядка, установившегося после Второй мировой войны, международное право допускает ответные «законные контрмеры», чтобы убедить страну-нарушителя «прекратить свое противоправное поведение».

«Общая сумма компенсации не должна превышать сумму, которую Россия должна за причиненный ею ущерб», — сообщили эксперты.

Ранее Россия заявляла, что если ее собственность будет конфискована, то в ответ могут быть арестованы американские, европейские и другие активы.