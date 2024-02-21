Российские силы угрожали сбить французские самолеты, которые в прошлом месяце патрулировали международное воздушное пространство над Черным морем. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, сообщает AP.

Лекорню не предоставил конкретных деталей о французских рейсах или самолетах, в отношении которых прозвучали угрозы. Но сказал, что Россия возвращается к «особенно агрессивной» позиции, напоминающей поведение Советского Союза во времена холодной войны.

«Месяц назад, приведу вам очень конкретный пример, российская система управления воздушным движением угрожала сбить французские самолеты в Черном море, когда мы находились в свободной международной зоне, где мы патрулируем», – утверждает министр.

«Поведение России в 2024 году не имеет ничего общего с тем, что мы видели в 2022 году и, очевидно, до агрессии в Украине», – заявил он. По мнению Лекорню, это объясняется тем, что Россия находится в затруднительном положении на поле боя в Украине.

Пилоты французских ВВС регулярно патрулируют восточный фланг НАТО, что является частью усилий альянса по своей обороне после того, как два года назад Россия начала вторжение в Украину.