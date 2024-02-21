Православные священники просят Путина отдать тело Навального семье

«Мы призываем вас выдать семье тело Алексея Навального, чтобы его мать, другие члены семьи и единомышленники могли попрощаться с ним и предать его христианскому погребению. Это не только их желание и законное право, но и долг перед Богом и перед усопшим», — говорится в сообщении, размещенном на сайте организации «Мир всем», оказывающей помощь антивоенным священникам.

В обращении, которое подписали 460 православных верующих — священнослужителей и мирян — отмечается, что отказ в выдаче тела Навального родным будет воспринят как проявление безжалостности и бесчеловечности. Организация призывает власти быть менее жестокими, чем Понтий Пилат, принявший решение о казни Иисуса Христа.

«Навальный был не только оппозиционным политиком, но и верующим человеком, православным христианином. Мы призываем вас к уважению к его памяти. Проявите милосердие и сострадание к его матери, жене, детям и близким», — отмечается в заявлении.

Алексей Навальный скончался в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе 16 февраля. 19 февраля пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщила, что матери и адвокатам Навального не отдают его тело, ссылаясь на то, что еще в течение 14 дней будут проводить «химическую экспертизу». По факту смерти Навального проводится проверка, закон позволяет СКР в течение 30 дней не выдавать тело умершего родственникам.