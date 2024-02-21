Война в Украине после нескольких месяцев тупика разворачивается в пользу президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет Bloomberg.

«Россия вернула себе инициативу на фронте и поставила (президента Украины) Владимира Зеленского в невыгодное положение», - пишет агентство.

По его данным, у ВСУ заканчиваются боеприпасы и оружие, а политические распри в западных столицах задерживают поставки и помощь. И пока Запад приостанавливает дальнейшую помощь Украине, «Россия продвигается вперед на востоке Украины», пишет издание, напоминая о захвате Авдеевки. После чего «настроения в Киеве сейчас заметно ухудшились».