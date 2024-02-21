Президент Украины Владимир Зеленский отказался обсуждать план Б для своих войск, говорится в интервью Зеленского Fox News.

Под планом Б, вероятно, подразумеваются переговоры. Поскольку цитаты президента, которые приводит Fox News, касаются необходимости поставок оружия с Запада и отказа признать военные успехи россиян.

Касательно американской помощи он заявил, что она является «критичной». Он призвал Запад «быть быстрее, избавиться от всей бюрократии, иначе у нас не будет никакого шанса».

По мнению Зеленского, при достаточной поддержке Украина сможет в конечном итоге отбросить войска РФ и сесть за стол переговоров с «сильной рукой».

Президент также отрицает, что война повернулась в пользу РФ.

«За последние два года мы деоккупировали Харьковскую область, разблокировали Черное море. Прошлый год был тяжелый, но была сделана хорошая работа. Россия же захватила только это (Авдеевку), но зачем?» - заявил Зеленский.