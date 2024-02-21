21 февраля в инновационном центре STEAM прошла встреча, посвященная Карабахскому университету. Во встрече приняли участие заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Фарах Алиева, министр науки и образования Эмин Амруллаев, ректоры высших учебных заведений, азербайджанские ученые, проживающие за рубежом, и другие гости. На встрече была показана презентация о деятельности Карабахского университета, специальностях, которым там будут обучать, а также дана информация о проводящихся работах, целях и дальнейших планах университета, сообщили в пресс-службе Минобразования.

В рамках встречи обсуждались возможности применения местного и международного опыта в университете. Было отмечено, что целью, поставленной главой государства, является сохранение исторических карабахских традиций образования и удовлетворение потребности в высококвалифицированных кадрах в соответствии с социально-экономическими потребностями региона.

Участники встречи поделились своими рекомендациями по поводу направлений деятельности университета. Они подчеркнули, что Карабах всегда рождал интеллектуалов и что работа, проводимая сейчас, является продолжением этой традиции.

На встрече состоялось широкое обсуждение вопросов создания новой, разнообразной и современной среды как для студентов, так и профессорско-преподавательского состава университета, предоставления всех услуг на территории университета, а также создания экосистемы, в которой поддерживаются инновационные проекты, основанные на научных исследованиях.

Отметим, что Карабахский университет начнет работу с 2024-2025 учебного года. На начальном этапе в вузе ожидается обучение около 1000 студентов.