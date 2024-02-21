Вице-спикер парламента Украины поблагодарила Азербайджан

«Мы благодарны Азербайджану за очередную партию гуманитарной помощи. Азербайджан продолжает укреплять энергетический потенциал Украины в трудные времена», - написала Кондратюк в своем аккаунте в социальной сети Х.

На днях Азербайджан отправил Украине последнюю партию электрооборудования для оказания гуманитарной помощи украинскому народу.

В состав гуманитарного груза, организованного Министерством энергетики, входит более 670 тысяч метров электрических кабелей и проводов, а также 26 трансформаторов и комплектных трансформаторных подстанций. Колонна из 25 фур с гуманитарной продукцией отправляется для поддержки восстановления устойчивого электроснабжения территорий, пострадавших на фоне текущей ситуации в Украине.