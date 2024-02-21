Чехия отказывает россиянам и белорусам

Правительство Чехии приняло решение больше не выдавать визы и виды на жительство белорусам и россиянам. Об этом пишет чешский портал České noviny, цитируя премьер-министра страны Петра Фиалу.

Однако, по словам премьер-министра, правительство должно создать условия для работы в Чехии оппозиции и студентов, которые "не хотят иметь ничего общего с режимами России и Беларуси", чтобы они могли учиться, работать и продолжать деятельность на территории Чехии.

Документ не касается иностранцев, уже имеющих вид на жительство, а также заявлений на получение краткосрочных виз, если заявитель является членом семьи гражданина Чехии или страны ЕС, которого он сопровождает или следует за ним. Запрет также касается запросов на визу, долгосрочный или постоянный вид на жительство, если пребывание заявителя отвечает интересам Чехии и подтверждено министром иностранных дел.

Решение правительства также не распространяется на белорусов, подающих заявление на получение вида на жительство с целью обучения в университете на основе стипендий, предоставленных Чехией, Евросоюзом или международными организациями.