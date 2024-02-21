Полет президента РФ Владимира Путина на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М («Белый лебедь», по кодификации НАТО - Вlackjack) продлится до 40 минут, маршрут не раскрывается. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«До 40 минут где-то [продлится полет]», - сказал Песков журналистам. В ответ на вопрос о маршруте он отметил, что это «военная тайна».

Ранее президент РФ Владимир Путин прибыл на Казанский авиазавод.