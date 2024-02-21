Россия захватит часть Молдовы?

Съезд депутатов всех уровней, назначенный в Тирасполе на 28 февраля, может обратиться к Москве с просьбой о «принятии Приднестровья в состав России». Об этом заявил бывший член так называемого «правительства» сепаратистского Приднестровья и активист на левом берегу Днестра Геннадий Чорба, пишут молдавские СМИ.

По его мнению, подобные съезды в истории Приднестровья создаются «под принятие конкретных решений».

«Вероятнее всего, исходя из анализа ситуации, из Москвы прошла команда провести этот съезд, на котором должна быть озвучена просьба от имени граждан, проживающих на левом берегу к России, принять Приднестровье в состав Российской Федерации, а 29 февраля Путин объявит об этом в своем обращении, и Федеральное Собрание в ускоренном порядке примет решение удовлетворить поступившую просьбу. При этом организаторы будут ссылаться на референдум 2006 года», - заявил он.

Напомним, речь идет о так называемом референдуме сентября 2006 года, на котором жителей «ПМР» спрашивали о «свободном присоединении Приднестровья к Российской Федерации».

По мнению активиста, организованные недавно в Тирасполе акции протеста направлены на то, чтобы доказать, что жители левобережья выступают против «кишиневского режима»: «Отсюда и недавнее заявление Лаврова о том, что Москва не оставит своих граждан, живущих в Приднестровье, в беде. И именно с этой целью в свое время Россия раздавала гражданство, чтобы сегодня можно было жонглировать цифрами граждан России для обоснования своих планов по аннексии этой территории».