В матче «Карабах» - «Брага» начался второй тайм.

Счет – 0:0, который нас вполне устраивает. Но «Карабах» играет лучше и заслуживает победу. Однако в любом случае надо быть очень внимательными. Один пропущенный нами гол, и игра может перевернуться.

В перерыве у «Браги» одна замена. Вместо Пицци на поле вышел Альваро Джало.

*** 22:32

После первого тайма счет 0:0.

Первые 45 минут прошли с преимуществом «Карабаха». Были и стопроцентные моменты у ворот португальцев, но они не были реализованы.

*** 21:45

Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова, несмотря на дождь, заполнен до отказа!

Матч «Карабах» - «Брага» начался.