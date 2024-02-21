Лига Европы: «Карабах» атакует «Брагу» на переполненном Республиканском стадионе обновлено 22:48
В матче «Карабах» - «Брага» начался второй тайм.
Счет – 0:0, который нас вполне устраивает. Но «Карабах» играет лучше и заслуживает победу. Однако в любом случае надо быть очень внимательными. Один пропущенный нами гол, и игра может перевернуться.
В перерыве у «Браги» одна замена. Вместо Пицци на поле вышел Альваро Джало.
*** 22:32
После первого тайма счет 0:0.
Первые 45 минут прошли с преимуществом «Карабаха». Были и стопроцентные моменты у ворот португальцев, но они не были реализованы.
*** 21:45
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова, несмотря на дождь, заполнен до отказа!
Матч «Карабах» - «Брага» начался.
*** 20:52
Стартовые составы «Карабаха» и «Браги».
«Карабах»: Андрей Лунев, Марко Вешович, Бахлул Мустафазаде, Бадави Гусейнов, Эльвин Джафаргулиев, Жулио Ромао, Марко Янкович, Леандро Андраде, Яссин Бензиа, Абделла Зубир, Жуниньо.
«Брага»: Матеус, Кристиан Борха, Сику Ниакате, Паулу Оливейра, Виктор Гомес, Родриго Саласар, Пицци, Жоау Моутинью, Рожер Фернандеш, Абель Руис, Симон Банза.
*** 17:17
Сегодня в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между азербайджанским «Карабахом» и португальской «Брагой».
Первый матч, напомним, завершился со счетом 4:2 в пользу агдамской команды.
Судить сегодняшнюю встречу будет бригада арбитров из Болгарии во главе с Георги Кабаковым.
До сегодняшнего дня «Карабах» в еврокубках ни разу не упускал преимущество в два мяча и более после первой игры.
Наша команда впервые пробилась в 1/16 финала Лиги Европы и сегодня может добиться еще одного исторического достижения – участия в 1/8 финала второго по значимости еврокубка.
Победителя пары «Карабах» - «Брага» в 1/8 финала поджидают победители группового раунда: «Вест Хэм» (Англия), «Брайтон» (Англия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Аталанта» (Италия), «Ливерпуль» (Англия), «Вильярреал» (Испания), «Славия» (Чехия), «Байер» (Германия).
Жеребьевка состоится 23 февраля. Матчи пройдут 7 и 14 марта.