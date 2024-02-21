Зарубившего всю семью Ахмедова переведут в психиатрическую больницу

В Хатаинском районном суде рассмотрено представление о проведении экспертизы в отношении Ахмеда Ахмедова (1999 г.р.), подозреваемого в убийстве пяти членов своей семьи в Баку.

Суд счел данное представление обоснованным. Согласно принятому на процессе решению, разрешено доставить А.Ахмедова в специализированную больницу для проведения медицинского освидетельствования. В течение 20 дней в отношении А.Ахмедова будут проводить стационарную судебно-психиатрическую экспертизу, по окончании которой будет дано заключение о наличии или отсутствии у него психического заболевания.

«Поскольку 22 февраля ходатайство и представление о помещении обвиняемого в стационарное медицинское учреждение было удовлетворено Хатаинским районным судом, перевод Ахмедова из СИЗО, где он сейчас содержится, в медицинское учреждение будет обеспечен в ближайшие дни», - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.