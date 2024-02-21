Ирина Вишнякова, специально для haqqin.az 17:28

ООН снабжает хуситов всем необходимым в то время, пока они обстреливают иностранные суда в Красном море, способствуют росту цен на морские перевозки, тем самым взвинчивая цены на продукты питания в самом Йемене. Внезапно выяснилось, что нет у ХАМАС лучших друзей, чем йеменские хуситы. Они обстреливают израильский Эйлат и блокируют морские пути в районе Баб-эль-Мандебского пролива, объясняя свое пиратство солидарностью с террористами ХАМАС. И точно так же, как их «палестинские» союзники, откровенно по-скотски и наплевательски относятся к собственному народу.

Согласно данным The Economist, на сегодняшний день гуманитарный кризис в Йемене является одним из худших в мире. Более половины из 33-миллионного населения страны нуждается в помощи, чтобы выжить, многие из них находятся под контролем хуситов на северо-западе страны. И ООН гонит им международную помощь из самых лучших побуждений и в больших объемах. В таких, чтобы обеспечить выживание более чем 15 миллионов человек. А это огромный тоннаж продовольствия, горюче-смазочных материалов, медикаментов и всего прочего. И что же делают хуситы? Правильно, пытаются, и вполне успешно, замкнуть эти огромные потоки помощи на себе. Хуситы закрыли доступ в Йемен международным гуманитарным работникам. Они облагают налогом поставки, взимают таможенные сборы на контрольно-пропускных пунктах. И пускают бесплатную гуманитарную помощь на продажу. Называя вещи своими именами, они сделали программу помощи стоимостью в миллиарды долларов собственной «дойной коровой».

По всей территории страны хуситы препятствуют потокам помощи. Они настаивают на том, чтобы ООН использовала их собственный список бенефициаров и позволяла им контролировать распределение. Да еще и переложили ответственность за гуманитарную ситуацию на международные организации. Точь-в-точь как ХАМАС, лидеры которого не стесняются говорить, что гуманитарные вопросы палестинцев – дело ООН, а они, гордые орлы, существуют только для того, чтобы воевать за права палестинцев. Или в случае хуситов – йеменцев. Возьми хуситы «социалку» страны на себя, они тут же бы рухнули под ворохом проблем, обнаружив свою недееспособность. А так на все претензии населения могут смело отвечать: «Чем вы недовольны? Международные организации прислали мало помощи, отсюда и все ваши беды». Получается замкнутый круг – обстрел ими иностранных судов способствует росту цен на морские перевозки, что ведет к росту цены на продукты питания в самом Йемене. Голодных в нем становится все больше, и международной помощи йеменцам не хватает. А увеличивать ее – это, называя вещи своими именами, увеличивать косвенное финансирование хуситов.