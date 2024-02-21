Эльяс Шафиев, собкор 17:33

Гражданин Грузии азербайджанского происхождения Полад Омаров, который планировал физически устранить в США иранскую оппозиционную журналистку и правозащитницу Масих Алинеджат, экстрадирован из Чехии в США. Как сообщает haqqin.az, об этом 21 февраля проинформировало ФБР. 39-летний Омаров был передан сотрудникам ФБР в Международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге и доставлен в США спецрейсом. Он был арестован в Чехии в январе 2023 года.

Ради такого события в Прагу даже отправился лично директор ФБР Кристофер Рей, который встретился с чешскими чиновниками. «С сегодняшней экстрадицией Омарова мы сделали значительный шаг вперед, чтобы привлечь иранцев к ответственности за их наглый заговор с целью убийства гражданина США на американской земле», - сказал Рэй в своем заявлении, поблагодарив чешских чиновников. «Прежде всего, я счастлива, что смогла начать новую жизнь, и радуюсь унижению исламской республики», - написала Алинеджат, добавив: «Приютившая меня страна вновь спасла меня от убийственного режима родного Ирана. Я с нетерпением жду возможности выступить на суде». В официальном обвинительном заключении прокуратуры США, обнародованном в Нью-Йорке в прошлом году, говорится, что Омаров и трое его сообщников являются членами преступной группировки, действующей в странах Восточной Европы.

Сам Полад Омаров является одним из лидеров этой группировки и считается «криминальным авторитетом». Он имеет связи с Ираном, и в 2022 году получил приказ от спецслужб этой страны убить Масих Алинеджат, проживающую в нью-йоркском районе Бруклин. В прокуратуру попала переписка Омарова с другими членами группы. «Эта работа будет закончена сегодня, брат», - написал Омаров одному из членов группы. Это сообщение было отправлено за несколько часов до ареста киллера Халида Мехтиева, убийцы, посланного убить Алинеджат и задержанного агентами ФБР, дежурившим возле ее дома. «Я сказал им, чтобы они подарили мне эту работу как подарок на день рождения», - написал Омаров участнику группы. В обвинительном акте говорится, что Мехтиев получил инструкцию немедленно убить иранскую журналистку от члена группировки Руфата Амирова. Омаров, Мехтиев и Амиров предстанут перед федеральным судом Манхэттена в Нью-Йорке. Еще одному фигуранту дела Зиалату Мамедову также предъявлено официальное обвинение. В настоящее время он находится в чешской тюрьме и ожидает экстрадиции в Штаты.