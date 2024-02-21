Директор ФБР лично прибыл в Чехию ради Полада Омарова главное на этот час
Гражданин Грузии азербайджанского происхождения Полад Омаров, который планировал физически устранить в США иранскую оппозиционную журналистку и правозащитницу Масих Алинеджат, экстрадирован из Чехии в США. Как сообщает haqqin.az, об этом 21 февраля проинформировало ФБР.
39-летний Омаров был передан сотрудникам ФБР в Международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге и доставлен в США спецрейсом. Он был арестован в Чехии в январе 2023 года.
Ради такого события в Прагу даже отправился лично директор ФБР Кристофер Рей, который встретился с чешскими чиновниками.
«С сегодняшней экстрадицией Омарова мы сделали значительный шаг вперед, чтобы привлечь иранцев к ответственности за их наглый заговор с целью убийства гражданина США на американской земле», - сказал Рэй в своем заявлении, поблагодарив чешских чиновников.
«Прежде всего, я счастлива, что смогла начать новую жизнь, и радуюсь унижению исламской республики», - написала Алинеджат, добавив: «Приютившая меня страна вновь спасла меня от убийственного режима родного Ирана. Я с нетерпением жду возможности выступить на суде».
В официальном обвинительном заключении прокуратуры США, обнародованном в Нью-Йорке в прошлом году, говорится, что Омаров и трое его сообщников являются членами преступной группировки, действующей в странах Восточной Европы.
Сам Полад Омаров является одним из лидеров этой группировки и считается «криминальным авторитетом». Он имеет связи с Ираном, и в 2022 году получил приказ от спецслужб этой страны убить Масих Алинеджат, проживающую в нью-йоркском районе Бруклин.
В прокуратуру попала переписка Омарова с другими членами группы.
«Эта работа будет закончена сегодня, брат», - написал Омаров одному из членов группы. Это сообщение было отправлено за несколько часов до ареста киллера Халида Мехтиева, убийцы, посланного убить Алинеджат и задержанного агентами ФБР, дежурившим возле ее дома.
«Я сказал им, чтобы они подарили мне эту работу как подарок на день рождения», - написал Омаров участнику группы.
В обвинительном акте говорится, что Мехтиев получил инструкцию немедленно убить иранскую журналистку от члена группировки Руфата Амирова.
Омаров, Мехтиев и Амиров предстанут перед федеральным судом Манхэттена в Нью-Йорке. Еще одному фигуранту дела Зиалату Мамедову также предъявлено официальное обвинение. В настоящее время он находится в чешской тюрьме и ожидает экстрадиции в Штаты.
Полад Омаров был доставлен в Нью-Йорк вчера утром и предстал перед судом, который арестовал его. Омаров заявил на суде, что не признает выдвинутое обвинение.
В связи с покушением на Масих Алинеджат власти США предъявили обвинения еще четырем иранским гражданам, один из которых является сотрудником разведки. Однако арестовать иранцев пока не получилось.
Когда летом 2022 года ФБР арестовало киллера Халида Мехтиева возле дома Масих Алинеджат, в арендованной им машине обнаружили автомат Калашникова и пистолет. Камеры наблюдения зафиксировали, как киллер выслеживал иранскую диссидентку. Выяснилось, что Мехтиев несколько раз наблюдал за домом, следил за Алинеджат и планировал застрелить ее прямо у порога дома.