Компания Volvo Car Азербайджан, являющаяся официальным дилером автомобильного бренда Volvo в Азербайджане, объявляет о запуске приложения Volvo Cars для своих клиентов в Азербайджане.

Приложение Volvo Cars предлагает комплексные функции, разработанные для максимального комфорта, уделяя при этом особое внимание безопасности, тем самым поднимая планку впечатлений от вождения. Приложение поддерживает ряд интуитивно понятных параметров, предоставляющих клиентам возможность легко и свободно управлять своей поездкой.

Основу приложения составляет набор элементов управления, тщательно разработанных для решения всех аспектов вождения. Клиенты получают полный контроль над выбранными параметрами автомобиля, что позволяет Volvo легко адаптироваться к их предпочтениям и желаниям. Будь то управление процессом зарядки, мониторинг уровня подключения или потребления электроэнергии для полностью электрических или гибридных моделей бренда Volvo, пользователи всегда будут обладать полной информацией и контролировать ситуацию.

Кроме того, программное обеспечение помогает пользователям поддерживать безопасность на дороге. Клиенты всегда в курсе технического состояния своих транспортных средств посредством мониторинга в режиме реального времени, обеспечивая бесперебойную связь и помощь в случае необходимости. Мгновенное обращение за помощью на дороге в чрезвычайных ситуациях, оперативная поддержка для быстрого решения неожиданных проблем обеспечивают полное спокойствие владельцам автомобилей.