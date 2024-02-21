Volvo Car Азербайджан представляет приложение Volvo Cars ФОТО
Компания Volvo Car Азербайджан, являющаяся официальным дилером автомобильного бренда Volvo в Азербайджане, объявляет о запуске приложения Volvo Cars для своих клиентов в Азербайджане.
Приложение Volvo Cars предлагает комплексные функции, разработанные для максимального комфорта, уделяя при этом особое внимание безопасности, тем самым поднимая планку впечатлений от вождения. Приложение поддерживает ряд интуитивно понятных параметров, предоставляющих клиентам возможность легко и свободно управлять своей поездкой.
Основу приложения составляет набор элементов управления, тщательно разработанных для решения всех аспектов вождения. Клиенты получают полный контроль над выбранными параметрами автомобиля, что позволяет Volvo легко адаптироваться к их предпочтениям и желаниям. Будь то управление процессом зарядки, мониторинг уровня подключения или потребления электроэнергии для полностью электрических или гибридных моделей бренда Volvo, пользователи всегда будут обладать полной информацией и контролировать ситуацию.
Кроме того, программное обеспечение помогает пользователям поддерживать безопасность на дороге. Клиенты всегда в курсе технического состояния своих транспортных средств посредством мониторинга в режиме реального времени, обеспечивая бесперебойную связь и помощь в случае необходимости. Мгновенное обращение за помощью на дороге в чрезвычайных ситуациях, оперативная поддержка для быстрого решения неожиданных проблем обеспечивают полное спокойствие владельцам автомобилей.
Приложение придет на помощь водителям и в жаркие летние месяцы. Благодаря возможности настраивать внутренний климат-контроль и удаленно активировать таймер предварительного охлаждения водители могут создать идеальные для себя условия, избавив себя от дискомфорта перед поездкой. Активация кондиционера через приложение перед отъездом обеспечивает максимально приятное начало поездки.
Приложение Volvo Cars выходит за рамки стандартных границ, воплощая в себе приверженность бренда инновациям и ориентированный на клиента дизайн. Выдающаяся интеграция технологии с опытом вождения позволяет водителям уверенно использовать высокую производительность, одновременно обеспечивая экологичность и безопасность.
Приложение Volvo Cars теперь доступно для бесплатной загрузки как в App Store, так и в Google Play Store. Для получения дополнительной информации посетите веб-страницу - https://www.volvocars.com/az/v/volvo-cars-app.
О компании Aral Auto, основателе Volvo Car Азербайджан и официальном дилере автомобильной марки Volvo:
Компания Aral Auto, принадлежащая Aral Group, была основана в Баку в 2022 году и признана победителем тендера, объявленного Volvo Group в апреле того же года. С 2023 года компания Aral Auto является официальным дилером Volvo с шоурумом по адресу проспект Бабека, 61С. Для получения дополнительной информации о характеристиках автомобилей, заказе, тест-драйве и ценах вы можете посетить официальный сайт www.volvocars.com или связаться с официальным дилером по номеру: (+994) 12 570 11 77.