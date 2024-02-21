Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаара, сообщили в МИД АР.

Стороны обсудили текущее состояние отношений между Азербайджаном и ЕС, перспективы процесса нормализации между Баку и Ереваном и проекта мирного соглашения.

Байрамов подчеркнул, что целью недавней провокации Армении на условной границе двух стран, в результате которой получил ранение азербайджанский военнослужащий, было нанести удар по мирному процессу.

На встрече было отмечено, что Азербайджан представил армянской стороне очередные комментарии относительно проекта мирного соглашения, и Баку заинтересован в начале переговорного процесса.

Стороны также обменялись мнениями по двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.