Великобритания ввела санкции против турецких судовладельцев

Великобритания ввела санкции в отношении четырех компаний-судовладельцев за получение выгоды от поддержки российского правительства путем ведения бизнеса в энергетическом секторе, говорится в сообщении британского правительства.

Речь идет о турецких Active Denizcilik Ve Gemi Isletmeciligi Anonim Sirketi и Beks Ship Management And Trading Joint Stock Company, а также Fractal Marine Dmcc из ОАЭ и Paramount Energy & Commodities SA (Женева, Швейцария). Последняя связана с Paramount Energy & Commodities Dmcc из ОАЭ, которая с ноября уже находится в санкционном списке Великобритании.