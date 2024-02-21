Исторический матч сборной Азербайджана против Швейцарии

Сегодня в 22:00 по бакинскому времени в швейцарском Фрибурге начнется исторический для азербайджанского баскетбола матч. Мужская сборная Азербайджана впервые выйдет на отборочную игру чемпионата мира. Соперник – сборная Швейцарии.

Судить матч будут Стилян Симеонидис (Греция), Хоакин Гарсия Гонсалес (Испания) и Алессандро Перчиавалле (Италия).

Параллельно состоится другая встреча в нашей группе – Косово примет Ирландию.

Команды выступают в группе «А». Отборочный турнир завершится в феврале следующего года.

На предварительной отборочной стадии 10 команд поделены на три группы. Победители групп гарантированно выйдут в следующий отборочный раунд. Также дальше пройдет лучшая из трех команд, занявших 2-е места.

Сборная Азербайджана провела подготовку в Стамбуле, обыграв там в контрольном матче сборную ОАЭ – 72:57.

25 февраля подопечные Тахира Бахшиева примут в Баку Косово. Также в нашей группе выступит сборная Ирландии.