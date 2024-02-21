Доллар взлетел на Мосбирже

Валютная пара USDRUB_TOD на Московской бирже по состоянию на 16:29 мск четверга, 22 февраля, торговалась на уровне ₽94,4, прибавляя к закрытию предыдущей торговой сессии 2,24%. Однако уже в 16:33 мск котировка этого инструмента взлетела до ₽100,15 и продержалась на этой отметке до 16:34 мск. Об этом информирует РБК.

По состоянию на 16:47 мск валютная пара USDRUB_TOD растет на 7,22% к закрытию предыдущей торговой сессии и составляет ровно ₽99.

Издание отмечает, что отличие USDRUB_TOD от USDRUB_TOM заключается в том, что завершение расчетов по USDRUB_TOD проходит в день заключения сделки (today), а по USDRUB_TOM — на следующий день (tomorrow). Наиболее распространенными являются сделки USDRUB_TOM, именно по ним игроки рынка чаще всего определяют курс доллара.

Курс доллара расчетами «завтра», на основе которого рассчитывается официальный курс ЦБ РФ, колеблется вблизи отметки 92,3 рубля, то есть разница между котировками двух долларовых контрактов с разным сроком расчетов достигла почти 8 рублей.