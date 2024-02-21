Байден простил американцам долги за обучение на $1,2 млрд

Президент США Джо Байден простил задолженность почти 153 тыс. учащихся по федеральным образовательным кредитам на $1,2 млрд. Об этом пишет «Коммерсант».

Снижение долговой нагрузки было одним из главных пунктов предвыборной кампании Джо Байдена. За время своего пребывания на посту президента США Байден подписал более двух десятков указов о списании образовательных займов по федеральной программе кредитования.

Общая сумма списанных долгов после вчерашнего постановления достигла $138 млрд и затронула 3,9 млн заемщиков. Несмотря на то, что это далеко от его изначального плана в $400 млрд прощенных долгов для 43 млн должников, нынешняя сумма значительно превосходит объемы списанных долгов любым из предшественников Джо Байдена.

По состоянию на сентябрь 2023 года задолженность американцев по федеральным и частным образовательным кредитам составляла порядка $1,74 трлн.