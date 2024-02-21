На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о взрыве в квартире в городе Хырдалан.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, на место взрыва прибыли силы Государственной противопожарной службы МЧС и Спасательной службы особого риска. Было установлено, что на балконе трехкомнатной квартиры общей площадью 72 кв.м, расположенной на 10-м этаже двенадцатиэтажного жилого дома, в результате утечки газа прогремел взрыв в «Комби», который, предположительно, не привел к пожару.

В результате взрыва есть пострадавший. Сотрудниками МЧС приняты меры безопасности на территории. Соответствующие ведомства расследуют инцидент.