Глава европейской дипломатии: Война в Украине «слишком затянулась»

Война России с Украиной «уже слишком затянулась», и поэтому нужно «удвоить усилия» по разрешению этого конфликта, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Об этом сообщает представительство ЕС в России.

«Нашими первоочередными задачами должны быть установление справедливого мира в Украине — и «справедливого», и «мира» в Украине», — подчеркнул Боррель, отметив, что страны «Большой двадцатки», на долю которых совокупно приходится более 80% мирового ВВП, должны сыграть в решении свою роль.

Одним из шагов может стать резолюция Совета Безопасности ООН относительно войны, сказал Боррель.

Несколько дней назад Боррель заявил, что если Запад не изменит подход к помощи Украине сейчас, то через три месяца ситуация на поле боя «уже будет решена». Обращаясь к главам европейских правительств, Боррель призвал их нарастить помощь Киеву. По его мнению, Европа еще не осознала, что живет «в ситуации войны». Ход войны мог бы быть совсем другим, если бы Евросоюз быстрее принимал решения о поставках новых видов вооружений Киеву, считает Боррель. «Два года назад мы здесь обсуждали поставки Украине шлемов, сейчас мы говорим про F-16. Но уже два года спустя. Если бы мы принимали решение о поставках новых видов оружия быстрее, возможно, война развивалась бы иначе», — сказал он.