Аналитики ISW разобрали происходящее под городом Купянск, в районе Боровой и Лимана и отметили, что эта наступательная операция радикально отличается от всего того, что делали россияне с момента полномасштабного вторжения в Украину.

«Российские силы проводят сплоченную многостороннюю наступательную операцию для достижения оперативно значимой цели почти впервые за более чем полтора года кампании в Украине. Перспективы этого наступления на Харьковско-Луганском направлении далеко не ясны, но его план и первоначальное осуществление знаменуют собой заметные изменения в подходе России к оперативному уровню», — заявили в ISW.

До сих пор, по наблюдениям аналитиков, россияне либо концентрировали большие массы войск на конкретных населенных пунктах (как Бахмут или Авдеевка), либо проводили множество атак по различным направлениям, которые удалены друг от друга.

«Нынешнее российское наступление на Харьковско-Луганском направлении, напротив, включает в себя атаки по четырем параллельным направлениям, которые взаимно поддерживают друг друга и преследуют множество целей, которые в совокупности, вероятно, принесут значимые в оперативном отношении выгоды», — считают в ISW.

Атаки проводятся по линии Купянск-Сватово-Кременная. Аналитики считают, что армия РФ научилась на своих ошибках, хотя ее тактические действия, похоже, существенно не улучшились, и этот фактор «вполне может привести к общему провалу даже этого хорошо продуманного предприятия».