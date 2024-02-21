Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 19:09

Лидер базирующегося в Японии преступного синдиката вступил в сговор с целью контрабанды урана и плутония из Мьянмы, полагая, что Иран использует их для производства ядерного оружия. Об этом заявили в среду прокуроры США. 60-летний Такеши Эбисава и его сообщники показали образцы ядерных материалов, которые были перевезены из Мьянмы в Таиланд, агенту Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) под прикрытием, выдававшему себя за торговца наркотиками и оружием и имевшему доступ к иранскому генералу. Ядерный материал конфисковали. А позже было обнаружено, что образцы содержат уран и оружейный плутоний.

«Как утверждается, обвиняемые по этому делу торговали наркотиками, оружием и ядерными материалами — вплоть до того, что предлагали уран и оружейный плутоний, полностью ожидая, что Иран будет использовать его для ядерного оружия», — заявила администратор DEA Энн Милгрэм. «Это исключительный пример безнравственности торговцев наркотиками, которые действуют с полным пренебрежением к человеческой жизни». По словам прокуроров, ядерный материал поступил от неопознанного лидера «этнической повстанческой группы» в Мьянме, который добывал уран в стране. Эбисава предложил лидеру продать уран через него, чтобы профинансировать закупку оружия у иранского генерала, как утверждается в судебных документах. По словам прокуроров, лидер повстанцев предоставил образцы, которые, как обнаружила федеральная лаборатория США, содержали уран, торий и плутоний, и что «изотопный состав плутония» был оружейным, то есть достаточное его количество было бы пригодно для использования в военных целях.