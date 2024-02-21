Лидер японской мафии пытался продать Ирану плутоний для ядерного оружия главное на этот час
Лидер базирующегося в Японии преступного синдиката вступил в сговор с целью контрабанды урана и плутония из Мьянмы, полагая, что Иран использует их для производства ядерного оружия. Об этом заявили в среду прокуроры США.
60-летний Такеши Эбисава и его сообщники показали образцы ядерных материалов, которые были перевезены из Мьянмы в Таиланд, агенту Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) под прикрытием, выдававшему себя за торговца наркотиками и оружием и имевшему доступ к иранскому генералу.
Ядерный материал конфисковали. А позже было обнаружено, что образцы содержат уран и оружейный плутоний.
«Как утверждается, обвиняемые по этому делу торговали наркотиками, оружием и ядерными материалами — вплоть до того, что предлагали уран и оружейный плутоний, полностью ожидая, что Иран будет использовать его для ядерного оружия», — заявила администратор DEA Энн Милгрэм.
«Это исключительный пример безнравственности торговцев наркотиками, которые действуют с полным пренебрежением к человеческой жизни».
По словам прокуроров, ядерный материал поступил от неопознанного лидера «этнической повстанческой группы» в Мьянме, который добывал уран в стране.
Эбисава предложил лидеру продать уран через него, чтобы профинансировать закупку оружия у иранского генерала, как утверждается в судебных документах.
По словам прокуроров, лидер повстанцев предоставил образцы, которые, как обнаружила федеральная лаборатория США, содержали уран, торий и плутоний, и что «изотопный состав плутония» был оружейным, то есть достаточное его количество было бы пригодно для использования в военных целях.
Эбисава, который, по утверждению прокуроров, является лидером базирующегося в Японии международного преступного синдиката, был среди четырех человек, арестованных в апреле 2022 года на Манхэттене во время спецоперации Управления по борьбе с наркотиками. Он находится в тюрьме в ожидании суда и входит в число двух обвиняемых, названных в новом обвинительном заключении. Эбисава обвиняется в международной торговле ядерными материалами, сговоре с целью совершения этого преступления и ряде других пунктов обвинения.
Прокурор США Дэмиан Уильямс заявил, что Эбисава «нагло» переправлял материалы из Мьянмы в другие страны.
«Он якобы сделал это, полагая, что этот материал будет использоваться в разработке программы создания ядерного оружия, а оружейный плутоний, которым он торговал, если бы он был произведен в достаточных количествах, мог бы быть использован для этой цели», — сказал Уильямс.
«Даже когда Эбисава якобы пытался продать ядерные материалы, он также вел переговоры о покупке смертоносного оружия, включая ракеты класса «земля-воздух».
Обвиняемым должны быть предъявлены обвинения в четверг в федеральном суде Манхэттена.