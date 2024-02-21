Экс-глава «Укроборонпрома» стал новым послом Украины в Азербайджане

Президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля назначил нового посла в Азербайджан. Об этом сообщает Офис президента Украины.

Согласно указу Зеленского, Гусев Юрий Вениаминович назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Азербайджанской Республике.

Гусев станет послом вместо Владислава Каневского, которого президент уволил с должности другим указом.

Юрий Гусев работал в различных органах государственной власти, в Министерстве обороны Украины, был главой Херсонской областной государственной администрации. Гендиректором «Укроборонпрома» стал в декабре 2020 года. В июне прошлого года Владимир Зеленский уволил Гусева с этой должности.