Представитель Белого дома прилетела в Баку
Заместитель специального представителя президента США по климату Сью Биниаз находится с визитом в Баку.
В посольстве США в Азербайджане сообщили, что Биниаз встретится с представителями азербайджанского правительства, чтобы подчеркнуть поддержку США успешному проведению COP29 в Баку в ноябре.
В ходе своего визита Сью Биниаз также выступит на мероприятии в Университете ADA, посвященном международному сотрудничеству в решении климатического кризиса.
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