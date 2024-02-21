Представитель Белого дома прилетела в Баку

Заместитель специального представителя президента США по климату Сью Биниаз находится с визитом в Баку.

В посольстве США в Азербайджане сообщили, что Биниаз встретится с представителями азербайджанского правительства, чтобы подчеркнуть поддержку США успешному проведению COP29 в Баку в ноябре.

В ходе своего визита Сью Биниаз также выступит на мероприятии в Университете ADA, посвященном международному сотрудничеству в решении климатического кризиса.