Что за санкции ввела Великобритания против России

Великобритания ввела новые санкции против России, ограничения введены против компаний, связанных с российским ВПК, против импортеров оборудования, нефтетрейдеров. Они приурочены к второй годовщине вторжения России в Украину.

Согласно сообщению РБК, под санкции попал гендиректор АЛРОСА Павел Маринычев, алмазодобывающие компании «АГД Даймондс» и «Алмазный мир», председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин, а также расположенный в Дзержинске завод им. Свердлова (производит боеприпасы).

В санкционный список также вошли компания «Арктик СПГ 2» и ее директор Олег Карпушин, нефтетрейдер Paramount Energy & Commodities SA, который, по данным британской стороны, способствует торговле российской нефтью в обход потолка цен, а также судоходные компании Fractal Marine DMCC, Beks Ship Management и Active Shipping. Под ограничения попали первый зампред правления НОВАТЭКа Лев Феодосьев и члены совета директоров Виктор Нестеренко, Ирина Гайда, Алексей Орел, Валерий Крюков.

Ограничения коснулись и председателя совета директоров «ОМК» Анатолия Седых, владельцев Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Эдуарда Чухлебова и Игоря Кудряшкина (по состоянию на 2021 год обоим принадлежало по 7,5% УГМК), гендиректора аффилированной с УГМК компании «БизнесГлобус» Александра Бунина, а также Самарской металлургической компании и Каменск-Уральского металлургического завода (КУМЗ) — производителей алюминиевых полуфабрикатов.

Под санкциями оказался также ряд иностранных компаний, в том числе из Турции и Китая.

«Этот пакет ограничений служит четким сигналом о том, что два года спустя Великобритания и ее союзники непоколебимы в поддержке Украины», — говорится в сообщении британского правительства.

Под новые санкции попали в общей сложности более 50 физлиц и юрлиц. Всего британские санкции затрагивают более 2000 граждан и компаний.