20:30

Благодаря оперативным действиям сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям пожар в ресторане на улице Измира в Ясамальском районе Баку потушен. Об этом сообщается на сайте ведомства.

* * * 19:59 На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о пожаре в ресторане на улице Измир в Ясамальском районе Баку. Согласно сообщению МЧС, на место пожара прибыли спасательные силы ведомства. Идут работы по тушению пожара.