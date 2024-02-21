Сильный пожар в Баку. Ограничено движение транспорта обновлено 20:30
Благодаря оперативным действиям сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям пожар в ресторане на улице Измира в Ясамальском районе Баку потушен. Об этом сообщается на сайте ведомства.
* * * 19:59
На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о пожаре в ресторане на улице Измир в Ясамальском районе Баку.
Согласно сообщению МЧС, на место пожара прибыли спасательные силы ведомства. Идут работы по тушению пожара.
В то же время в Центре интеллектуального управления транспортом МВД сообщили, что из-за пожара на улице Измир ограничено движение автомобилей в обоих направлениях.