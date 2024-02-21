Пресс-секретарь Алексея Навального, Кира Ярмыш, сообщила, что в медицинском заключении о смерти оппозиционера говорится, что он умер от «естественных» причин. По ее словам, заключение о смерти показали матери Навального следователи.

В разговоре с «Агентством» Ярмыш сообщила, что вскрытие тела было проведено. «Да. По крайней мере, готово медицинское заключение с причиной», — сказала она.

Ярмыш добавила, что следователи хотят «сами заниматься организацией, хотят, чтобы похороны прошли тайно, на отшибе, без публичного прощания».