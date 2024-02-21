Матери Навального показали его тело. Готовятся тайные похороны видео; обновлено 20:50
Пресс-секретарь Алексея Навального, Кира Ярмыш, сообщила, что в медицинском заключении о смерти оппозиционера говорится, что он умер от «естественных» причин. По ее словам, заключение о смерти показали матери Навального следователи.
В разговоре с «Агентством» Ярмыш сообщила, что вскрытие тела было проведено. «Да. По крайней мере, готово медицинское заключение с причиной», — сказала она.
Ярмыш добавила, что следователи хотят «сами заниматься организацией, хотят, чтобы похороны прошли тайно, на отшибе, без публичного прощания».
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Матери российского оппозиционера Алексея Навального, Людмиле, показали тело умершего сына. Об этом она заявила в видеообращении.
«Следователи утверждают, что причина смерти известна, у них есть все медицинские и юридические документы. По закону они должны были сразу отдать мне тело Алексея, но они не сделали этого до сих пор. Вместо этого они шантажируют меня и ставят условия, где, когда и как должен быть похоронен Алексей», — сказала Людмила Навальная.
По словам матери политика, следователи хотят похоронить Навального «тайно» и «угрожают» ей, если она не согласится на это. «Глядя мне в глаза, они говорят, если я не соглашусь на тайные похороны, они что-то сделают с телом моего сына», — сказала Людмила Навальная.