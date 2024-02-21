Самолет Лаврова отказались заправлять в Бразилии

В Бразилии отказались заправлять правительственный Ил-96, на котором глава МИД России Сергей Лавров планировал вылететь на встречу с президентом Бразилии Инасиу Лулой да Силвой. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В Рио-де-Жанейро сейчас проходит встреча министров иностранных дел G20, оттуда Лавров планировал вылететь в столицу страны, город Бразилиа. Однако поставщик Vibra Energia не захотел заправлять российский самолет Ил-96, поскольку опасается, что в этом случае он пострадает от вторичных санкций США. Бразильская сторона в итоге предложила Лаврову лететь на встречу с да Силвой в качестве «попутчика» на самолете главы МИД Бразилии Мауро Виейры, пишет СМИ.

Российский самолет заберет Лаврова после дозаправки в другом месте.

В Бразилию Лавров тоже добирался сложно. Из Москвы RA-96019 сначала полетел на юг через Турцию, а затем в Касабланку. Там он был дозаправлен. Это позволило ему облететь ограниченное европейское воздушное пространство. Из Марокко Ил-96 направился в Гавану.