Путин ответил на слова Байдена

Президента РФ Владимира Путина, находящегося в Казани, попросили прокомментировать недавнее высказывание президента США Джо Байдена, который назвал российского лидера «сумасшедшим сукиным сыном» (Байден использовал английскую формулировку crazy SOB, именно аббревиатуру - прим. BBC).

В ответ президент РФ сказал, что по-прежнему считает для себя предпочтительной победу Байдена на будущих президентских выборах в США.

«Я сказал, что мы будем работать с любым президентом, но я полагаю, что для нас, для России Байден более предпочтителен, — заявил Путин. — И, судя по тому, что он сейчас сказал, я абсолютно прав, потому что это — адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны».

«Он же не может мне сказать: «Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог», — добавил Путин.