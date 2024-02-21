Путин ответил на слова Байдена
Президента РФ Владимира Путина, находящегося в Казани, попросили прокомментировать недавнее высказывание президента США Джо Байдена, который назвал российского лидера «сумасшедшим сукиным сыном» (Байден использовал английскую формулировку crazy SOB, именно аббревиатуру - прим. BBC).
В ответ президент РФ сказал, что по-прежнему считает для себя предпочтительной победу Байдена на будущих президентских выборах в США.
«Я сказал, что мы будем работать с любым президентом, но я полагаю, что для нас, для России Байден более предпочтителен, — заявил Путин. — И, судя по тому, что он сейчас сказал, я абсолютно прав, потому что это — адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны».
«Он же не может мне сказать: «Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог», — добавил Путин.
BBC замечает, что, хотя Путин заявляет, что предпочитает видеть в кресле главы Белого дома Джо Байдена, реальные политические события свидетельствуют об обратном. Дональд Трамп неоднократно высказывался о Путине с уважением и говорил, что хотел бы наладить с ним хорошие отношения. Трамп также выступает против закона о возобновлении американской военной помощи Украине, сторонники экс-президента пытаются блокировать его принятие в Конгрессе.
Кроме того, на этой неделе стало известно, что информатор ФБР Александр Смирнов, на основании показаний которого сын Байдена Хантер был обвинен в коррупции, оболгал семью президента с подачи российских спецслужб.