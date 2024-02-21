В Минтруда наградили социальных партнеров

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ведомства, в мероприятии приняли участие министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBIA) Орхан Мамедов, омбудсмен Сабина Алиева, президент Национальной конфедерации предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамед Мусаев, исполнительный директор Агентства по развитию медиа Ахмед Исмаилов, председатель ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов, зампредседателя Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Садагат Гахраманова, зампредседателя Конфедерации профсоюзов Азербайджана Джаваншир Алхасов, заместитель начальника Пенитенциарной службы Министерства юстиции Октай Мамедов, депутаты Малахат Ибрагимгызы, Арзу Нагиев, Вугар Искендеров, Фатьма Йылдырым, представители правительственных и неправительственных организаций, работодатели.

Министерство труда и социальной защиты населения провело церемонию награждения социальных партнеров за активное участие в мероприятиях корпоративной социальной ответственности в 2023 году.

Выступая на мероприятии, Сахиль Бабаев обратил внимание на последовательные социальные реформы и достижения, достигнутые в направлении усиления социальной защиты населения, охвата поддержкой уязвимых групп. Министр отметил, что программы активной занятости, в том числе программа самозанятости, с каждым годом расширяются.

Была подчеркнута поддержка социальных партнеров в сфере обеспечения занятости уязвимых групп населения и работа, проводимая совместно с компаниями частного сектора в этой сфере. Отмечено, что есть опыт активного сотрудничества с социальными партнерами по содействию трудоустройству членов семей шехидов и участников войны.