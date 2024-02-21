«Карабах» сотворил самую громкую сенсацию в первых матчах 1/16 финала Лиги Европы, переиграв в Португалии недавнего участника Лиги чемпионов «Брагу» (4:2), - пишет российское СМИ. - Бывший вратарь «Зенита» Андрей Лунев стал одним из героев этой встречи: совершил шесть сэйвов, в том числе три - после ударов из пределов штрафной. Однако Лунев – не единственный экс-зенитовец и россиянин в составе азербайджанского клуба. Против «Браги» сыграл еще и полузащитник Алексей Исаев. Не самая известная фигура в нашем футболе, не так ли? Знакомимся с его карьерой.

Исаеву - 28, он уроженец Красноярска. Профессиональную карьеру начинал в 2014 году в составе «Енисея». В 18 лет дебютировал в ФНЛ (вторая по рангу лига России – Ред.), выйдя на замену в Санкт-Петербурге против «Динамо». В следующем сезоне стал стабильно играть и забил свои первые голы за красноярскую команду. В результате Алексей обратил на себя внимание скаутов «Зенита». В августе 2016-го Исаев окончательно переехал в Санкт-Петербург. «Зенит» подписал его для фарм-клуба, заплатив за трансфер 15 млн рублей. Возглавлявший тогда «Енисей» легенда «Спартака» Андрей Тихонов был опечален уходом одаренного воспитанника клуба».

Однако в фарм-клубе «Зенита» Исаев провел всего сезон и в первую команду не попал. Сыграл 24 матча, в которых сделал три голевые передачи.

«Следующим летом «Зенит» вернул Исаева в «Енисей» на правах аренды. Алексей отыграл еще год в ФНЛ за родной клуб, а летом 2018-го стал свободным агентом. И сделал резкий поворот в карьере – уехал из России в Азербайджан. Полузащитник подписал контракт с «Сумгаитом». За эту команду выступал в течение пары сезонов, сыграл 43 матча и отдал 11 голевых передач. По итогам сезона-2019/2020 Исаев поделил второе место в списке лучших ассистентов чемпионата Азербайджана и летом 2020-го перешел на правах свободного агента в «Сабах».

В клубе из поселка Масазыр Алексей задержался на три с половиной года. Причем с октября 2021-го и до января 2024-го играл под руководством российского тренера Мурада Мусаева, который отправился в Азербайджан после отставки из «Краснодара». Карьера Исаева пошла в гору – за «Сабах» у него 12+23 в 108 матчах. Кроме того, получив азербайджанский паспорт, Алексей стал играть за сборную этой страны. Дебютировал в марте 2021-го во встрече отборочного цикла ЧМ-2022 с Португалией. На следующий год совершил первое результативное действие: в матче Лиги наций со Словакией (2:1) сделал голевую передачу в эпизоде с победным голом на 90+5-й минуте. А вскоре после этого забил свой первый и пока единственный мяч за сборную Азербайджана в спарринге с Молдавией. На сегодняшний день у Исаева 1+2 в 20 играх за национальную команду.