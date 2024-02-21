Российский самолет уронил авиабомбу над Белгородской областью

В Белгородской области нашли фугасную авиабомбу ФАБ-250, сброшенную российским бомбардировщиком, сообщают источники телеграм-канала Astra.

По их словам, снаряд был обнаружен 18 февраля в селе Солоти. Власти эвакуировали около 150 местных жителей и ликвидировали бомбу на полигоне.

Информацию косвенно подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «В Валуйском городском округе в селе Солоти найден и ликвидирован инженерной группой Минобороны РФ взрывоопасный предмет. Обошлось без последствий», — написал он, не уточнив, каким образом бомба оказалась на территории региона.