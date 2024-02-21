Латвия запрещает импорт сельхозпродукции из Беларуси и России

Сейм (парламент) Латвии принял закон, запрещающий ввоз сельскохозяйственной и кормовой продукции, произведенной в России и Беларуси. Об этом сообщает Delfi.

Под запрет попадают продукты сельского хозяйства, животноводства и рыболовства, а также продукция первой степени переработки, непосредственно связанная с такими продуктами. Запрет будет действовать до 1 июля 2025 года, в дальнейшем при необходимости может быть продлен.

Латвия в 2023 году импортировала из России 423,7 тысячи тонн зерна, в 2022 году — 265,1 тысячи тонн.