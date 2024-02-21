В Ереване заявляют, что русские уйдут из «Звартноц»

Российские пограничники будут выведены из ереванского международного аэропорта «Звартноц», утверждают армянские СМИ и телеграм-каналы со ссылкой на высокопоставленный источник.

По его словам, этот процесс произойдет в ближайшее время.

Армянские издания отмечают, что размещение российских пограничников в аэропорту «Звартноц» не регламентировано межправительственным соглашением. Российские пограничники несут службу в аэропорту согласно документу, подписанному между командующими пограничными войсками Службы национальной безпасности Армении и ФСБ России.

СМИ обратились в СНБ Армении с запросом о выводе российских пограничников из аэропорта, но там заявили, что не располагают информацией по данному вопросу.