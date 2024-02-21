Сахиба Гафарова: В последнее время активизировались азербайджанофобские силы
В четверг, 22 февраля, председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с прибывшим в Баку для участия в 14-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи председателем Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Нуманом Куртулмушем, сообщили в отделе по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса.
Поприветствовав главу турецкого парламента, председатель Милли Меджлиса особо отметила первый после выборов зарубежный официальный визит президента Ильхама Алиева в Турцию. Сахиба Гафарова также подчеркнула необходимость усиления деятельности парламентов стран как на двусторонней основе, так и в рамках ТЮРКПА. Она отметила наиболее представительную делегацию наблюдателей от ВНСТ из всех остальных мониторинговых миссий на президентских выборах, а также вновь поблагодарила турецкого коллегу за письмо протеста, адресованное председателю ПАСЕ относительно отказа от ратификации полномочий делегации Азербайджана в этой структуре.
На встрече выражалось удовлетворение учреждением Турецко-Азербайджанского университета как очередного примера братства двух стран, подчеркнуто, что этот университет внесет свой вклад в будущее развитие молодежи Азербайджана и Турции.
Нуман Куртулмуш поздравил в связи с переходом председательства в Азиатской парламентской ассамблее к Азербайджану и проведением на высоком уровне сессии этой организации в Азербайджане. Он заявил о всемерной поддержке со стороны ВНСТ азербайджанскому председательству в Ассамблее.
В ходе беседы председатель ВНСТ выразил сожаление по поводу отказа ПАСЕ от подтверждения полномочий делегации Азербайджана, назвав соответствующую резолюцию неприемлемой. По его словам, данное решение противоречит самой сути ПАСЕ.
Сахиба Гафарова указала на активизацию в последнее время исламофобских, туркофобских и азербайджанофобских сил, что, как она отметила, проистекает из их обеспокоенности тем, что Азербайджан освободил свои земли от оккупации. Как сказала спикер, некоторые государства во главе с Францией действуют против Азербайджана и, таким образом, служат интересам армянского лобби.
Стороны также обменялись мнениями о сегодняшнем состоянии и перспективах развития межпарламентских связей, по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.