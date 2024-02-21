Сахиба Гафарова: В последнее время активизировались азербайджанофобские силы

В четверг, 22 февраля, председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с прибывшим в Баку для участия в 14-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи председателем Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Нуманом Куртулмушем, сообщили в отделе по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса.

Поприветствовав главу турецкого парламента, председатель Милли Меджлиса особо отметила первый после выборов зарубежный официальный визит президента Ильхама Алиева в Турцию. Сахиба Гафарова также подчеркнула необходимость усиления деятельности парламентов стран как на двусторонней основе, так и в рамках ТЮРКПА. Она отметила наиболее представительную делегацию наблюдателей от ВНСТ из всех остальных мониторинговых миссий на президентских выборах, а также вновь поблагодарила турецкого коллегу за письмо протеста, адресованное председателю ПАСЕ относительно отказа от ратификации полномочий делегации Азербайджана в этой структуре.

На встрече выражалось удовлетворение учреждением Турецко-Азербайджанского университета как очередного примера братства двух стран, подчеркнуто, что этот университет внесет свой вклад в будущее развитие молодежи Азербайджана и Турции.

Нуман Куртулмуш поздравил в связи с переходом председательства в Азиатской парламентской ассамблее к Азербайджану и проведением на высоком уровне сессии этой организации в Азербайджане. Он заявил о всемерной поддержке со стороны ВНСТ азербайджанскому председательству в Ассамблее.

В ходе беседы председатель ВНСТ выразил сожаление по поводу отказа ПАСЕ от подтверждения полномочий делегации Азербайджана, назвав соответствующую резолюцию неприемлемой. По его словам, данное решение противоречит самой сути ПАСЕ.