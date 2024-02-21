Украина летом получит первые F-16

По словам премьер-министра Дании Метте Фредериксен, средства для грядущей поставки боевых самолетов взяты из специального фонда для гражданских и военных пожертвований. Дания также анонсировала новый пакет военной помощи Киеву на 1,7 млрд крон ($247,4 млн) и призывала союзников увеличить пожертвования Украине.

Таким образом, общая сумма помощи Киеву от Копенгагена за два года войны составила 33,3 млрд крон ($3,1 млрд).

«Необходимо подчеркнуть, что если они (Украина) хотят добиться успеха на поле боя, то сейчас необходимо делать больше пожертвований», — заявила Фредериксен, не сообщив, какое количество самолетов передадут Украине.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее в четверг заявил, что ВСУ смогут наносить удары по территории России с помощью F-16, когда они будут поставлены. По его словам, каждый союзник Украины будет решать самостоятельно, передавать истребители Киеву или нет. Однако все поставленные F-16 украинская армия сможет применять в рамках самообороны, что включает в себя атаки по законным российским военным целям за пределами Украины.