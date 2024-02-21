Йеменские мятежники-хуситы из проиранского движения «Ансар Аллах» атаковали с помощью беспилотников американский эсминец в Красном море, утверждает военный представитель радикальной организации Яхья Сариа.

«Военно-морские силы Йемена провели операцию против британского судна Islander в Аденском заливе с помощью нескольких противокорабельных ракет... Американский эсминец в Красном море был атакован с помощью нескольких беспилотников», - сказал он в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.