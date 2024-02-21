В Баку показали «20 дней в Мариуполе»

В Баку состоялся показ документального фильма «20 дней в Мариуполе» украинского режиссера Мстислава Чернова. Мероприятие организовано посольствами Украины и США в Азербайджане.

«Хочу сказать большое спасибо всем тем, кто присоединился к нам сегодня. Особое уважение послу США за его инициативу по организации этого мероприятия. Как вы знаете, моя страна переживает очень трудные времена. Для украинцев каждый день, каждую минуту идет борьба за жизнь, существование и будущее детей»,- сказал посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский на открытии мероприятия.

Посол США Марк Либби, в свою очередь, выразил благодарность Азербайджану за оказание Украине гуманитарной помощи: «Я выражаю благодарность Азербайджану за значительную гуманитарную помощь украинскому народу. Также я признателен всем представителям из других стран, кто поддержал Украину в тяжелом для нее периоде».