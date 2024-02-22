В Евросоюзе дали совет Медведеву: «Обратитесь к врачу»

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано предложил зампреду Совета безопасности России Дмитрию Медведеву «обратиться к врачу» после его слов о том, что Киев — «русский город». Об этом он заявил в ходе брифинга.

Отвечая на вопрос журналиста, Стано заметил, что обычно в ЕС не комментируют «странные высказывания людей, которые отчаянно пытаются привлечь к себе внимание, особенно если они вечно являются номером два».

Стано добавил, что ЕС продолжит поддерживать Украину и предоставлять ей все, что потребуется, и сколько бы это ни стоило: «Мы намерены активно поддерживать Украину против российской агрессии. Как заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель после встречи министров иностранных дел ЕС, Евросоюз будет снабжать Украину быстрее и больше всем, чем возможно: боеприпасами, оружием, военной техникой, чтобы Украина когда-нибудь выиграла эту войну» (цитата ТАСС).

Ранее Медведев заявил, что войска РФ могут дойти до Киева и захватить этот «русский город», который пока «управляется интернациональной бригадой противников России» во главе с США и поэтому представляет «угрозу» для Москвы. Также Медведев дал понять, что аналогичная участь уготовлена Одессе: «Мы заждались Одессу в Российской Федерации, даже в силу истории этого города, того, какие там люди живут, на каком языке говорят. Это наш российский, русский город».